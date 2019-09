Coleman eist excuses van Usada: ‘Mijn reputatie is beschadigd’

Een schorsing dreigde, maar begin deze maand besloot het Usada de aanklacht in te trekken omdat het de reglementen niet helemaal goed had gevolgd. ,,Ik kan het me permitteren om een advocaat in te schakelen zodat ik me kan verdedigen, maar heel wat atleten hebben daar niet het geld voor”, zegt de 23-jarige Amerikaan in een video op YouTube, waarin hij zijn kant van het verhaal vertelt.



,,Als je geen grote naam bent, kan Usada zo over je heen lopen. Ik heb 150.000 dollar aan inkomsten gemist omdat ik thuis bleef om de aanklacht aan te vechten in plaats van naar Europa te gaan om wedstrijden te lopen. Bovendien is mijn reputatie hierdoor beschadigd, dat is niet in geld uit te drukken.”