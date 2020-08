Coldenhoff pakt historische zege, Herlings behoudt leiding WK

Coldenhoff greep de koppositie bij de start en stond deze niet meer af. Bovendien zag The Hoff coureurs als Tim Gajser en Jeremy Seewer achter zich fouten maken. Gajser kwam zelfs ten val en zag hierdoor Herlings langszij komen. Herlings kwam in de eerste bocht ten val en moest zich van buiten de top-dertig terug zien te vechten en dat lukte vrij aardig. Binnen twee ronden reed Herlings alweer in de top-tien, maar vanaf P5 was er nog maar weinig winst te behalen, totdat zijn grote concurrent Gajser ten val kwam.

Beste prestatie Van de Moosdijk in MX2

Voor Roan van de Moosdijk was het een memorabel weekend. De Eindhovenaar, die dit jaar voor het eerst een volledig seizoen in het WK MX2 rijdt, eindigde als tweede in de daguitslag. Na een derde plek tijdens de GP van Turkije vorig seizoen, is dit de beste prestatie van Van de Moosdijk tot nu toe in het WK. De F&H Kawasaki-rijder werd in de tweede manche vierde en dat was voldoende om de tweede plaats uit de eerste manche vast te houden.