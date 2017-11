Clippers lang zonder sterspeler Griffin wegens knieblessure

Griffin liep de blessure maandag op in de wedstrijd in de NBA tegen rivaal Los Angeles Lakers. De Clippers wonnen dat duel met 120-115.



Griffin, vijfvoudig All Star, is een belangrijke kracht bij de ploeg uit Los Angeles. Vorig jaar december was hij er ook al een tijdje uit met een knieblessure. Griffin onderging toen een operatie om loszittende stukjes uit zijn knie te verwijderen.