Cheptegei mist wereldrecord in Zevenheuvelen

Cheptegei won de wedstrijd voor de derde keer op rij. Hij had in het begin wel steun van gangmakers, maar kwam al vrij snel alleen te lopen. Hoewel hij de laatste kilometers in een moordend tempo aflegde, was hij aan de meet net te langzaam voor een nieuw record.



Zijn voorsprong op de nummer twee was groot; de Ethiopiër Amdework Walelegn arriveerde in 42.40, op 1 minuut 23 van de winnaar. De Keniaan Noah Kipkemboi werd derde 42.43. Beste Nederlander was Khalid Choukoud op de elfde plaats in 44.47.