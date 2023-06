Chelsey Heijnen ondanks puinhoop in boksen gefocust op Spelen: ‘Het is wel mijn leven waar het over gaat’

met video ‘MVP’ Nikola Jokic leidt basketbal­lers Denver Nuggets naar eerste NBA-titel uit clubge­schie­de­nis

De basketballers van Denver Nuggets hebben voor het eerst in de geschiedenis de NBA-finale gewonnen. Voor eigen publiek in de Ball Arena won het team in de vijfde wedstrijd met 94-89 van Miami Heat en bepaalde de eindstand in de best-of-sevenserie daarmee op 4-1.