Celeste Plak gaat na sabbatical in Japan volleyballen

De Nederlandse speelde jaren in de Italiaanse competitie voor Bergamo en Novara. Met die laatste club won Plak in 2019 de Champions League. Na een seizoen in Turkse dienst bij Aydin besloot ze vorig jaar om tijdelijk afstand te nemen van de sport. Begin dit jaar pakte Plak haar volleybalcarrière weer op. Ze deed met Oranje mee aan de Nations League in de Italiaanse stad Rimini en heeft nu in Japan een nieuwe werkgever gevonden.