Casimir Schmidt plaatst zich voor tweede keer in loopbaan voor meerkampfinale WK turnen

Casimir Schmidt komt vrijdagavond voor de tweede keer in zijn loopbaan in actie tijdens een WK-meerkampfinale. De 27-jarige turner plaatste zich maandag als negende voor de eindstrijd.

Voor Schmidt gold de WK in Liverpool als een terugkeer op het internationale podium. Na een enkeloperatie in juni miste hij de EK in augustus en door de ingreep aan zijn linkerenkel werd de weg naar de WK een race tegen de klok. Pas drie weken voor de WK kon hij weer voluit springen.

In 2013 stond Schmidt voor de eerste en laatste keer in de meerkampfinale op het mondiale eindtoernooi. Toen eindigde hij als 18e.

Sanna Veerman

Turnster Sanna Veerman (20) kan eigenlijk nog steeds niet geloven dat ze zaterdagmiddag samen met Naomi Visser in de WK-brugfinale staat.

,,Het voelt nog steeds bizar”, zegt ze in aanloop naar de finale. ,,Toen ik wist dat ik het had gehaald dacht ik: ‘what the fuck, ik heb gewoon een finale’. Als ik het filmpje terugkijk krijg ik nog steeds kippenvel.”



De video van de kwalificatie-oefening waarmee ze zich als zesde plaatste heeft ze al meermaals bekeken. “Eigenlijk doe ik dat vrijwel nooit. Maar nu liep alles zoals het hoorde. Ik zie op dat filmpje dat ik precies doe waarvoor ik heb getraind. Alles viel op zijn plek.”

Volledig scherm Sanna Veerman. © AFP

Veerman stond in 2019 al eens in de EK-finale aan brug, maar een WK-finale haalde ze nog nooit. Een paar weken geleden was het zelfs de vraag of ze de WK überhaupt zou halen. Tijdens het laatste kwalificatiemoment in Rotterdam blesseerde ze zich aan haar rechterenkel. Daardoor kon ze in Liverpool slechts één toestel turnen: brug. ,,Dat was wel een gek gevoel, wat ik ook heb uitgesproken naar de rest. Maar juist de andere turnsters gaven me vertrouwen. Ze zeiden dat ik met mijn brugoefening juist zou bijdragen aan de teamscore. Die gedachte hield ik in mijn achterhoofd.”

Loran de Munck

Zenuwen heeft turner Loran de Munck (23) nog niet voor zijn eerste WK-finale op voltige, die zaterdag op het programma staat. De winnaar van EK-zilver legt de nadruk bewust op het woord nóg, want hij weet dat ze nog wel zullen komen.

,,Waarschijnlijk komen ze vrijdagavond als ik naar Casimir Schmidt zijn meerkampfinale kijk”, lacht hij. “Dan lig ik ‘s avonds misschien wel met zweethandjes in bed. Ik hoop maar dat ik een beetje kan slapen”, lacht hij.

De Munck, die sinds het EK-zilver door zijn teamgenoten ‘vice’ wordt genoemd, plaatste zich als vierde voor de finale. Hij is de eerste Nederlander ooit in een WK-finale op voltige. ,,Ik vind het heel bijzonder om die persoon te zijn. Het lijkt misschien makkelijk, maar het is supermoeilijk om op dit toestel de finale te halen. Sommige mensen hadden het al over het binnenhalen van een WK-medaille, maar mijn eerste doel was om eerst maar eens die finale te halen. Ik ben überhaupt al heel blij dat dat is gelukt. Ik wil er nu van genieten, wat er ook gebeurt.”