Carolijn Brouwer, boegbeeld in nieuwe Nederlandse boot Ocean Race: ‘Is dit nog wel menselijk?’

Door Lisette van der Geest



Natuurlijk, ook Carolijn Brouwer (48) dacht weleens: waarom doe ik dit? Er zijn niet veel uitdagendere omstandigheden dan zeilen in de Ocean Race, de meest prestigieuze wedstrijd rond de wereld, waarin het maandenlang draait om afzien en extreme omstandigheden, en luxe ver te zoeken is. Brouwer deed drie keer eerder mee en won de laatste keer, inmiddels vier jaar geleden. Nu maakt ze zich op voor een nieuwe editie.



,,Ik begin steeds meer te geloven in wat Sir Peter Blake heeft gezegd”, zegt Brouwer, terwijl ze een quote van de wereldberoemde zeezeiler aanhaalt. ,,Als het eenmaal in je bloed zit, krijg je het er niet meer uit.”



Bij Brouwer zit zeilen onmiskenbaar in het bloed. Ze won meerdere wereldtitels, deed drie keer mee aan de Olympische Spelen en werd twee keer verkozen tot beste zeilster van het jaar. Ook zijn zij en haar toenmalige teamgenote, de Française Marie Riou, de eerste en enige vrouwen die ooit de Ocean Race wonnen.