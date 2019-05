Cairoli ziet concurrent Gajser inlopen in MXGP-klasse

Gajser was na een overtuigende zege in de eerste manche niet goed vertrokken in de tweede omloop. Hij lag in het begin van de race vierde achter de Fransman Clément Desalle, Cairoli en de Zwitser Arnaud Tonus. Nadat de Fransman was ingelopen nam Gajser bij een val van Cairoli de kop over. Zijn leidende positie kwam daarna niet meer in gevaar. Glenn Coldenhoff eindigde in beide manches als achtste.



Cairoli heeft na zes Grote Prijzen nog steeds de leiding met 285 punten. Gajser volgt met 251 punten. Regerend wereldkampioen Jeffrey Herlings is nog altijd afwezig. Hij is nog niet helemaal hersteld van een voetblessure.