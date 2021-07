Bucks ook zonder sterspeler de baas: één zege verwijderd van plek in NBA Finals

Nog enkele losse eindjes bij hockey­sters kort voor de Olympische Spelen

14 juni De Nederlandse hockeysters veroverden op het EK in Amstelveen voor de derde keer in vier jaar tijd de Europese titel. In de finale werd Duitsland met 2-0 geklopt. Toch sprankelt het nog niet bij Oranje amper zes weken voor de Olympische Spelen.