Bucks en Lakers door in play-offs na tumultueuze dagen

De basketballers uit Milwaukee namen woensdag het initiatief tot een boycot. Ze weigerden aan te treden tegen Orlando Magic, omdat ze het racisme en de ongelijkheid in hun land zat zijn. Aanleiding daarvoor was het neerschieten door een politieagent van Jacob Blake, vorige week in de staat Wisconsin, waarin Milwaukee de grootste stad is.



Die protestactie van de Bucks vond al snel navolging in andere Amerikaanse sportcompetities zoals de MLB (honkbal), NHL (ijshockey) en MLS (voetbal), waarin ook wedstrijden uitgesteld moesten worden omdat de spelers weigerden in actie te komen. Het tennistoernooi van Cincinnati werd een dag stilgelegd.