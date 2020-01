Bucks en Lakers blijven maar winnen

Tweede etappezege Peterhan­sel in Dakar Rally, Ten Brinke zevende

10 januari De Fransman Stéphane Peterhansel heeft zijn tweede etappezege geboekt in de Dakar Rally bij de auto's. De recordwinnaar had bij aankomst in Riyadh ruim anderhalve minuut voorsprong op Carlos Sainz, de Spaanse klassementsleider in de wedstrijd die dit jaar in Saudi-Arabië wordt gehouden.