Bucks en Celtics hebben beslissende Game 7 nodig

IJshockey­ers pakken derde overwin­ning op rij tegen Servië

26 april De Nederlandse ijshockeyers hebben bij het WK in divisie 2A ook de derde wedstrijd overtuigend gewonnen. Oranje was in Tilburg met 5-0 te sterk voor Servië, dat evenals de thuisploeg de eerste twee duels had gewonnen. De periodestanden waren: 2-0 2-0 1-0.