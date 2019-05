Bucks aan de leiding tegen Celtics

Video Samuel grijpt overtui­gend ticket voor WK

3 mei Jamile Samuel heeft zich overtuigend geplaatst voor de WK atletiek dit najaar in Doha (Qatar). De Amsterdamse atlete sprintte bij de Diamond League in datzelfde Doha naar de tweede plaats op de 200 meter in 22,90, ruim onder de limiet van 23,02. De Britse Europees kampioene Dina Asher-Smith won de race in 22,26.