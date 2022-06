Brouwer/Meeuwsen stranden op WK in kwartfinale: ‘We waren misschien te gretig’

Met videoBeachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn in de kwartfinales van de WK in Rome uitgeschakeld. Het koppel verloor van het Amerikaanse duo Chaim Schalk en Theodore Brunner in drie sets: 21-16 16-21 15-12.

Brouwer en Meeuwsen waren de enige Nederlandse deelnemers die nog actief waren op de WK. Het ervaren duo dat in 2013 de wereldtitel veroverde, was in Rome als derde geplaatst.

In de eerste set namen de Amerikanen op 15-15 met enkele punten afstand van Brouwer en Meeuwsen. Die knokten zich in de tweede set terug door uit te lopen naar 14-11. Op 20-16 benutten de Nederlanders meteen het eerste setpoint. In de beslissende derde set kwamen Schalk en Brunner voor met 3-0. Brouwer en Meeuwsen kwamen nog terug tot 10-9, maar zagen de Amerikanen vervolgens weer uitlopen. Op 14-12 sloeg Meeuwsen de service in het net.

,,Wij maakten veel fouten en kwamen er ook verdedigend niet echt aan te pas”, zei Brouwer bij Ziggo Sport. ,,Ik ben wel blij dat we het in die tweede set nog omkeren, maar in de derde set liepen we achter de feiten aan. We kwamen nog even terug, maar gaven het daarna nog weg.”

Meeuwsen zei dat het net niet genoeg was geweest. ,,We waren misschien te gretig, zeker als het niet lekker loopt. We kregen nog wat kansen, maar als je ze dan niet maakt wordt het lastig.”

Robert Meeuwsen en Alexander Brouwer op archiefbeeld.