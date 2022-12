Bronzen estafetteteam bij WK zwemmen gediskwalificeerd na te vroege overname, VS neemt wereldrecord over

WK kortebaan Marrit Steenber­gen met recordtijd net buiten het podium in finale 200 wissel

Marrit Steenbergen is bij de WK kortebaanzwemmen in Melbourne als vierde geëindigd in de finale van de 200 meter wisselslag. Met 2.04,94 minuten was ze de beste Europeaanse achter de Amerikaansen Kate Douglass (2.02,12) en Alex Walsh (2.03,37) en Kaylee McKeown uit Australië (2.03,57).

13 december