Brons voor Kromowidjojo op 50 meter vrij

Finale tegen ierland Hockey­sters met de schrik vrij op WK na shoot-outs tegen Australië

19:31 Het Nederlands hockeyelftal gaat morgen op voor prolongatie van de wereldtitel. Op het WK in Londen werd in de halve finale gewonnen van Australië, maar wel pas na een serie van shoot-outs (3-1, na een 1-1 eindstand). Ierland is de tegenstander in de finale.