Brons voor Hassan op 1500 meter, Dibaba te sterk

Na het zilver op de 3000 meter donderdag haalde ze nu haar tweede WK-medaille binnen, maar moest ze opnieuw haar meerdere erkennen in Genzebe Dibaba.



De 25-jarige loopster liep lange tijd in een zetel. Ronde na ronde sleurde Dibaba op kop en volgde Hassan in haar slipstream. Maar in de slotronde perste de Ethiopische rivale er een ferme eindsprint uit, die haar te machtig was. De Britse Laura Muir kwam vervolgens ook nog over haar heen denderen.