Brons voor handboogschutter Van den Berg bij wereldbekerfinale

De Brabantse handboogschutter pakte in juni met Gabriela Bayardo zilver in de gemengde teamwedstrijd op de WK in Den Bosch. Met de recurveploeg wist Van den Berg weliswaar een ticket voor Tokio 2020 te bemachtigen, maar de mannen grepen wel naast een medaille. In de strijd om brons moesten Van den Berg, Wijler en Rick van der Ven het afleggen tegen Zuid-Korea.



Het goud bij de wereldbekerfinale in Moskou ging naar Ellison, die in Den Bosch ook al de wereldtitel had gepakt. De Amerikaan hield Van den Berg bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro van het brons af.



Mike Schloesser zegevierde vrijdag in de Russische hoofdstad op het niet-olympische onderdeel compound. De Limburger was in Moskou als eerste geplaatst.