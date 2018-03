Broer Derek ook manager van Dafne Schippers: 'Kunnen business en familie goed scheiden'

Of er iets in hun relatie is veranderd nu de twee intensief samenwerken? ,,Ik denk het niet'', zegt Dafne Schippers. ,,We kunnen 'thuis' en 'familie' goed scheiden van 'business'. We hebben daar wel duidelijke afspraken over gemaakt. Op de meeste dagen willen we gewoon ontspannen met elkaar omgaan. Dus is donderdag onze vaste dagen om zaken te bespreken. Derek krijgt alles binnen en maakt een grove screening. Ik ben niet de beste in keuzes maken, dus dat mijn broer voor die donderdagen alles filtert scheelt enorm.''