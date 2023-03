Britt Weerman naar finale hoogspringen op EK indoor, Jessica Schilder door bij kogelstoten

Britt Weerman heeft zich op de EK indooratletiek geplaatst voor de finale van het hoogspringen. De 19-jarige atlete uit Assen kwam in de kwalificaties tot een hoogte van 1,91 meter en dat was genoeg om zich bij de beste acht te voegen die zondag om de medailles springen in de finale.

Weerman veroverde onlangs haar vierde Nederlandse indoortitel. Ze bracht ook al het Nederlands record op 1,96 meter. Afgelopen zomer verraste de atlete met de vierde plaats op de EK outdoor in München.



De Oekraïense Jaroslava Majoetsjich is de grote favoriete voor de titel. Ze is de enige die dit seizoen over de 2 meter sprong.

Schilder door naar finale bij kogelstoten

Jessica Schilder heeft zich bij de EK indooratletiek eenvoudig geplaatst voor de finale van het kogelstoten. De 23-jarige atlete uit Volendam kwam in de kwalificaties in haar eerste poging tot een afstand van 19,18 meter met de 4 kilo zware kogel. Dat was ruim over de limietafstand van 18,50 meter om de finale op vrijdag te bereiken.

Schilder beleefde vorig jaar haar doorbraak naar de wereldtop met bronzen medailles bij de WK indoor in Belgrado en de WK outdoor in het Amerikaanse Eugene. Op de EK in München veroverde ze de Europese titel door de kogel als eerste Nederlandse in de buitenlucht over de 20 meter te stoten (20,24).

Schilder raakte deze winter wel haar nationale indoorrecord kwijt. Jorinde van Klinken ging in de Verenigde Staten over de 19,48 van Schilder heen en zette het nieuwe record op 19,57. Van Klinken ontbreekt op de EK indoor; zij koos ervoor om in Amerika te blijven.

Koster overtuigend naar finale 3000 meter

Maureen Koster heeft zich op de EK indooratletiek in Istanbul geplaatst voor de finale van de 3000 meter. De 30-jarige atlete uit Alphen aan den Rijn eindigde als derde in haar serie in een tijd van 9.00,33 en die klassering volstond om door te dringen naar de finale op vrijdagavond. De Duitse Hanna Klein won de race in 8.59,28.

Koster onderstreepte haar goede vorm afgelopen weekeinde nog door in Birmingham het Nederlands record op de 1000 meter aan te scherpen tot 2.37,85. Ze haalde al eens een medaille op de EK indoor. In 2015 pakte ze brons op de 3000 meter. Afgelopen zomer eindigde ze op de EK outdoor in München als vierde op de 5000 meter.