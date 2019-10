Brigid Kosgei loopt wereldrecord marathon

De Keniaanse atlete Brigid Kosgei heeft in Chicago het wereldrecord op de marathon verbeterd. De 25-jarige hardloopster eindigde in de Amerikaanse stad na 42 kilometer en 195 meter in een nog officieuze tijd van 2 uur, 14 minuten en 4 seconden.

Daarmee was de titelverdedigster ruim 1 minuut sneller dan de voormalige mondiale toptijd, die ruim zestien jaar op naam stond van Paula Radcliffe. De Britse atlete finishte in april 2003 voor eigen publiek in Londen in 2.15.25. Kosgei won eerder dit jaar de marathon in de Engelse hoofdstad met een persoonlijke recordtijd van 2.18.20. Ze zegevierde vorig jaar in Chicago met een tijd van 2.18.35.

Het wereldrecord bij de mannen is in het bezit van de Keniaan Eliud Kipchoge, die vorig jaar in Berlijn op 2.01.39 uitkwam. Hij schreef zaterdag in Wenen geschiedenis door als eerste atleet een marathon onder de 2 uur af te leggen: 1.59.40. Deze historische tijd wordt echter niet erkend door de internationale atletiekfederatie, onder meer door het gebruik van de vele ‘hazen’.

Het marathonrecord van Radcliffe was lange tijd onaantastbaar. De Keniaanse Mary Keitany liep in 2017 de op een na snelste tijd: 2.17.01.

De torenhoge ambities en de exceptionele kwaliteiten van Kosgei waren in Chicago vanaf de start duidelijk. De eerste 5 kilometer raffelde ze af in 15.28 minuten, met dank aan haar twee mannelijke gangmakers. De Afrikaanse blikvanger wist daarna het hoge tempo vast te houden en via tussentijden van 31.28 (10 kilometer) en 47.26 (15 kilometer) klokte ze halverwege 1.06.59, waarmee een eindtijd van 2.14.00 mogelijk was.

Ook in het tweede deel van haar gedenkwaardige race toonde Kosgei geen tekenen van vermoeidheid. Ongeveer 3 kilometer voor de finish lieten de ‘hazen’ haar gaan, waarna ze met een grote lach op haar gezicht het ovationele applaus van het Amerikaanse publiek op de laatste honderden meters in ontvangst kon nemen. De toptijd van Radcliffe hield sinds 1945 het langste stand als wereldrecord op de marathon, zowel bij de mannen als vrouwen.