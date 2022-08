Brian Megens: eerst te zware tegenstander van Michael van Gerwen, nu baanwielrenner: ‘Ik was 91 kilo puur vet’

EK Zwemmen Marrit Steenber­gen Europees kampioene op 100 meter vrij, tweede goud met estafette­ploeg

Marrit Steenbergen heeft bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Rome vrijdag goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. De 22-jarige Friezin, die al jaren in Eindhoven woont en traint, verraste in de finale met de winst in een persoonlijk record van 53,24 seconden.

20:04