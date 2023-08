Windsurfer Luuc van Opzeeland start WK in Den Haag uitstekend: na vier slalomraces op plek twee

Marit Bouwmeester klom tijdens de tweede dag in de Ilca 6-klasse naar de zesde plaats. Kitefoiler Annelous Lammerts noteerde een zesde en vierde plaats in haar vloot. De ander helft van het veld realiseerde drie races, met als gevolg dat er nog geen algemeen klassement bij de vrouwen in de Formula Kite is.