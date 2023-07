Lieke Klaver derde op 400 meter in Monaco, Sifan Hassan is wereldrecord kwijt

Diamond LeagueLieke Klaver is als derde geëindigd op de 400 meter van de Diamond League in Monaco. Ze bleef voor de tweede keer op rij onder de 50 seconden (49,99). De winst ging naar de Poolse Natalia Kaczmarek (49,63).

Klaver overtrof zichzelf afgelopen zondag op de 400 meter bij de wedstrijd uit de Diamond League in het Poolse Chorzow. De Enkhuizense liep toen voor het eerst onder de magische grens van 50 seconden (49,81). Klaver was na regerend Europees kampioene Femke Bol de tweede Nederlandse die erin slaagde onder de 50 seconden te lopen op het sprintnummer. Bol heeft met 49,44 het Nederlandse record outdoor in handen.

Klaver kon zich in Monaco niet meten met Sydney McLaughlin-Levrone. De Amerikaanse meldde zich af met knieklachten. McLaughlin-Levrone is olympisch kampioen op de 400 meter horden, een discipline die Bol in Europa domineert. Ze is ook in het bezit van het wereldrecord op die afstand.

McLaughlin-Levrone legt zich dit jaar vooral toe op de 400 meter. Ze wil die afstand volgende maand ook op de WK in Boedapest lopen. Volgens haar trainer komt ze tijdens de WK waarschijnlijk niet in actie op de 400 meter horden.

Sifan Hassan is wereldrecord op de Engelse mijl kwijt

Sifan Hassan is haar wereldrecord op de Engelse mijl (1609 meter) kwijt. Faith Kipyegon verpulverde de beste tijd van de Nederlandse atlete tijdens wedstrijden om de Diamond League in Monaco. De Keniaanse finishte na 4.07,64. Ze was bijna 5 seconden sneller dan Hassan (4.12,33), die vrijdagavond niet in actie kwam.

Hassan loopt zondag de 5000 meter van de Diamond League in Londen. Ze zal daar vooral azen op de olympische limiet, die op 14.52,00 staat. De regerend olympisch kampioene op deze afstand heeft het Europees record in bezit met 14.22,12. Ze is al verzekerd van deelname aan de WK volgende maand in Boedapest.

Kipyegon verkeert in topvorm in de aanloop naar de WK. Ze verbeterde eerder dit jaar de wereldrecords op de 1500 en 5000 meter.

Wéér record voor supertalent Niels Laros

Tijdens het voorprogramma van de Diamond League in Monaco verbeterde Niels Laros uit Oosterhout zijn Nederlands juniorenrecord op de 800 meter. Hij liep de afstand in 1.44,78.



Dat was 1.02 seconde sneller dan zijn vorige persoonlijk record. In mei verpulverde hij op de IFAM Meeting in België al het nationale juniorenrecord op de 5000 meter met een tijd van 13.23,01.

De 18-jarige Laros focust zich echter vooral op de 1500 meter. Hij baarde vorige maand opzien door op die afstand in Nice het Nederlands record te evenaren dat sinds 2001 op naam van Gert-Jan Liefers staat. Voor Laros was dit zijn eerste seniorenrecord. Vorig jaar liep hij in Luzern al het Europees juniorenrecord op de 1.500 meter door de tijd van de Noorse topper Jakob Ingebrigtsen aan te scherpen.

Bij het NK in Breda volgende week zal Laros de 800 meter lopen.

