Bouwmeester vijfde na dag één WK Laser Radial

De olympisch kampioene in deze boot finishte in haar vloot als derde in de race. In de andere vloot eindigde Mirthe Akkerman als vierde, goed voor de zevende plaats in de tussenstand. De Française Marie Barrue en de Deense Anne-Marie Rindom delen als winnaressen van de races de koppositie.



Bouwmeester, die al drie keer de wereldtitel veroverde in de Laser Radial, kwam tevreden van het water. "Lekker dat het evenement is begonnen. Een derde plek gevaren, dus dat is prima en ik kijk uit naar de rest van de week. Het is een goede krachtmeting om te zien hoe we ervoor staan in het olympisch seizoen."