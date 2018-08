Bouwmeester kent slechte tweede dag en zakt weg op WK

De regerend olympisch, Europees en wereldkampioene was gisteren begonnen met een derde en tweede plaats. Bouwmeester staat nu in het klassement op zestien punten, acht meer dan de Amerikaanse leidster Paige Railey. Maxime Jonker neemt met dertien punten de vierde plek in. Daphne van der Vaart klom dankzij een sterke tweede dag (derde en eerste) naar plek tien in het klassement met 25 punten.



,,Het was een moeilijke dag'', zei Bouwmeester, die moeite had met de straffe en aflandige wind. ,,We hadden het net wat vaker fout dan dat we gewend zijn, dus we gaan met de koppen bij elkaar en dan heb ik er vertrouwen in dat we met een goede oplossing kunnen komen.''



In de Finn-klasse raakte Pieter-Jan Postma de leiding kwijt. Hij zakte van één naar acht in het klassement door als negentiende en zesde te finishen. Nicholas Heiner eindigde als negende en eerste, waardoor hij opschoof naar de derde plaats.