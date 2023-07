Bouwmeester heeft goud bij olympisch testevent al binnen, Lambriex en Van de Werken aan de leiding

Zeilster Marit Bouwmeester is met alleen de medaillerace nog te gaan al zeker van goud bij het olympisch testevent voor de kust van Marseille. Bouwmeester, uitkomend in de Ilca 6-klasse, heeft een voorsprong van 21 punten op olympisch kampioene Anne-Marie Rindom uit Denemarken. De Italiaanse Chiara Benini Floriani staat derde.

Bouwmeester won in Frankrijk één race en werd vier keer tweede. ,,Vandaag leek heel veel op dag twee van deze serie. Dat was niet mijn sterkste dag dus ik keek er erg naar uit om mijn prestatie te verbeteren en dat lukte”, zei Bouwmeester. “Ik ben heel blij met mijn resultaten vandaag. Het is nooit makkelijk hier in Marseille.”

,,Ik maakte vandaag minder fouten dan mijn tegenstanders. In het algemeen ben ik heel blij met de week met heel veel verschillende omstandigheden. Dat geeft een goed beeld van wat we kunnen verwachten in 2024 en dat was een belangrijk doel van deze week. Maar ik ben nog niet helemaal op mijn gemak hier, maar zoals al eerder gezegd deze week: je bent nooit op je gemak hier omdat het steeds verandert.”

Zaterdag staat in Marseille de medalrace nog op het programma. ,,Dat wordt heel lastig. Volgend jaar wil je ook een grote voorsprong hebben voor aanvang van de medalrace want daar kan van alles gebeuren. Ik ga maar net doen alsof ik op gelijke punten sta met de Deense. Ik ben heel benieuwd.”

Met het goud in Marseille voldoet Bouwmeester tevens aan de eerste eis voor het bemachtigen van een olympisch ticket op naam. Daarvoor moest de zeilster bij de top drie eindigen tijdens het olympisch testevent.

,,Deze overwinning is voor mij ook belangrijk voor mijn olympische kwalificatie. Dit evenement en het WK in Scheveningen tellen daarvoor mee. Dus ik kijk er erg naar uit om ook goed te presteren op eigen water.”

De volgende stap in het olympische kwalificatieproces is het behalen van een plek bij de beste drie tijdens het WK in Den Haag. Als tijdens dat toernooi niemand van haar Nederlandse concurrentes in de top 10 eindigt, gaat het olympisch ticket naar Bouwmeester.

Lambriex en Van de Werken aan de leiding

Zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken hebben bij een olympische testwedstrijd in Marseille de leiding genomen in de 49er-klasse. De Nederlanders behaalden vrijdag drie overwinningen op een rij en stegen daardoor van de vierde naar de eerste plaats. Lambriex en Van de Werken hebben 20 punten voorsprong op de Kroatische broers Sime en Mihovil Fantela en 22 punten op het Nieuw-Zeelandse duo Isaac McHardie and William McKenzie.

,,We hadden goede starts, zaten aan de goede kant van de baan en hadden prima snelheid. Maar ja, we lagen ook echt aan de goede kant van de wind”, aldus Van de Werken. ,,Zo gaat het helaas niet elke dag, dat realiseren we ons heel goed. Er komen ook moeilijkere dagen, dat je wat moeilijker van de lijn komt of andere fouten maakt. Vandaag was een exceptioneel goede dag. Daar kun je maar beter van genieten.”

Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hadden in de 49'erFX-klasse een rustdag. Ook zij gaan bij de olympische testwedstrijd aan de leiding.

Kitefoiler Annelous Lammerts strandde in de halve finales en eindigde als zesde. Laila van der Meer en Bjarne Bouwer, die uitkomen in de Multi-hull, nemen na negen races de zevende plek in in de Nacra17-klasse.

Duko Bos plaatste zich in de Ilca 7-klasse als achtste voor de medalrace. Windfoiler Huig-Jan Tak klom na twaalf races naar de zevende positie. Bij de vrouwen staat Sara Wennekes in die klasse op de vijfde plek na twaalf races.