Bouwmeester bereidt zich voor op EK in roerig Catalonië

Uitgerekend op de dag dat in Catalonië een algemene staking plaatsvindt, begint olympisch kampioene Marit Bouwmeester in de hoofdstad van de autonome regio Barcelona aan het EK.

Vooralsnog lijkt het erop dat morgen de geplande races gewoon doorgaan, ondanks alle commotie rond het referendum over onafhankelijkheid. De Friese zeilster, die eind augustus in Medemblik haar derde wereldtitel in de Laser Radial veroverde, is in elk geval klaar voor haar laatste toernooi in dit seizoen.

,,Zeilen is hier in Barcelona super moeilijk", liet Bouwmeester weten. ,,De wind draait heel veel, is moeilijk voorspelbaar en slecht te zien. En we hebben te maken met hoge golven. Een groot deel van de kade is van beton, dus de golven komen ook weer terug. Dat zijn wel ingrediënten voor heel moeilijke en wisselende omstandigheden. Het wordt dus spannend, maar ook heel gaaf."

Broer als coach

Uiteraard is haar broer en coach Roelof Bouwmeester ook weer van de partij in Spanje. De onderlinge samenwerking verloopt in het eerste gezamenlijke seizoen prima. ,,Ik ben me lekker aan het ontwikkelen in mijn rol als coach en dat proces gaat vrij hard en verloopt ook heel goed. We hebben al veel met elkaar meegemaakt dit jaar. Deze week wordt erg uitdagend, maar we hebben er zin in."