Boston Red Sox ontslaat coach Farrell na uitschakeling

Bij de Sox staat de Nederlandse international Xander Bogaerts onder contract. Hij won in 2013 in het eerste seizoen dat Farrell de coach was, met Boston de World Series.

Farrell had nog een contract tot eind 2018, maar de clubleiding besloot de verbintenis voortijdig te beëindigen. Farrell wist het succes van 2013 niet meer herhalen in de jaren erna, hoewel hij nog twee divisietitels wist te winnen. De ploeg ging afgelopen maandag in de play-offs van de American League onderuit tegen Houston Astros. Bogaerts had juist in dat duel een homerun geslagen.