Bonevacia kan nóg sneller en scherpt eigen nationaal record van Tokio aan

Boermans en De Groot verliezen in EK-finale van Noorse favorieten

15 augustus De beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben niet voor een verrassing kunnen zorgen in de finale van het Europees kampioenschap in Wenen. Het Nederlandse koppel was in de spannende eindstrijd net de mindere van de toernooifavorieten, de Noren Anders Mol en Christian Sørum. Die wonnen in drie sets: 21-19 24-26 15-12.