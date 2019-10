Bondscoach Wevers na achtste plaats in finale: ‘We waren niet helemaal top’

Door Marcel Luyckx ,,Ik heb goede dingen gezien, maar we waren niet helemaal top”, constateerde Wevers. ,,En dat is nodig voor zo’n finale. Sommige turnsters zijn nog in opbouw na blessures’’, zei hij na afloop, doelend op zijn beide dochters Sanne en Lieke en op Eythora Thorsdottir. ,,Als ik alles op een rijtje zet, stonden we hier als een volwaardig land’’, vond Sanne Wevers die zich niet blind staarde op de laatste plaats. ,,We misstaan niet in zo’n grote finale. Daar moeten we van genieten. We kunnen hier met zijn allen van leren. Het systeem is pittig, je moet alle oefeningen goed doorkomen. En dan met die druk die erop ligt.’’

Voorrecht

Ook Tisha Volleman nam het woord ‘leren’ in de mond. De Brabantse was net als in de kwalificatie goed op dreef op de twee toestellen die zij mocht turnen, vloer en sprong. ,,Het is een voorrecht om in zo’n finale te staan. Een gekkenhuis als je de arena binnenloopt. We hadden niets te verliezen. We wilden onszelf verbeteren ten opzichte van de finale, vooral door netter te turnen. Het is lastig dat iedere score telt. We weten dat we niet meedoen om de derde plek, wel kunnen we vechten voor een zesde plaats. Dit is een goede ervaring, die nemen we mee naar volgend jaar.’’



Volleman hoopt er dan bij te zijn in Tokio. Vier jaar geleden hielp de 19-jarige Eindhovense Oranje wel aan een olympisch teamticket, maar ze viel buiten de selectie voor de Spelen in Rio.



Coach Bram van Bokhoven reageert een dag na de uitschakeling van de turners op het WK in Stuttgart: