Bondscoach Thomsen: We moeten er dit toernooi echt voor vechten

Weer bij de laatste vier van een groot kampioenschap. Thomsen keek er toch een beetje van op. ,,We zitten gewoon niet in een flow zoals de vorige keer, we moeten er echt voor vechten. Maar dat kan dit team dus ook goed.''

Zeker in de eerste helft zag Thomsen tandenknarsend aan hoe haar ploeg een ruime voorsprong uit handen gaf. ,,Telkens als we de controle hadden, vervielen we in één tegen één spelen. Dan laat je een vechtploeg als Tsjechië terugkomen. Gelukkig speelden we in de tweede helft weer beter als collectief.''