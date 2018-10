Bondscoach Morrison: Zal pijn doen om Amerika te zien huilen

Door Lisette van der Geest



Als het aankomt op informatie delen, is volleybalbondscoach Jamie Morrison extreem voorzichtig. Vraag hem niet naar specifieke kennis over het team uit zijn geboorteland, waartegen Nederland het vandaag op het WK opneemt. Hij weet meer dan de meeste coaches, maar Morrison zegt beslist: ,,Nee. Dat hoort nu bij onze tactiek. Ik weet niet of iemand uit het Amerikaanse team Nederlands leest.’’



Tot twee jaar geleden was Morrison assistent-coach van de Verenigde Staten. Hij beschouwt de Amerikaanse bondscoach Karch Kiraly als zijn leermeester, dus ja, ‘een beetje raar’, voelt het wel, zegt Morrison vanuit een hoek in een grote trainingszaal in het volleybalcomplex in Nagoya. ,,Maar ook al is het tegelijkertijd een beetje gek, ik ben er wel klaar voor om Amerika uit het toernooi te slaan.’’