Bondscoach Li Jiao mikt op medaille bij EK tafeltennis

Oranje komt uit in de hoogste divisie (Championship) en is bij de loting gekoppeld aan Roemenië, Tsjechië en Luxemburg. ,,We zijn in een sterke groep ingedeeld. De poulefase is al zwaar voor ons, dus daar ligt in eerste instantie de focus'', aldus Li Jiao. ,,Als we eerste of tweede worden in de poule, dan maken we kans op een medaille. Dat is de doelstelling.''