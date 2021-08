Bol niet meer zo scherp als in Tokio, maar even enthousiast: ‘Ik heb er zó, zó, zóvéél zin in’

24 uur van Le Mans: Toyota viert voor vierde keer op rij feest

22 augustus Toyota heeft voor de vierde keer op rij de lange afstand autorace de 24 uur van Le Mans gewonnen. Het succes was deze keer voor de coureurs Kamui Kobayashi uit Japan, Mike Conway uit Groot-Brittannië en José Maria López uit Argentinië. Ook in een Toyota eindigden Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi en Brendon Hartley in de koningsklasse als tweede. Dit team won de vorige editie.