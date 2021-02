Bol en Klaver plaatsen zich op NK indoor voor eindstrijd 400 meter

Atletiek­sen­sa­tie Lieke Klaver tussen scheikunde-exa­mens en boeken van Stephen Hawking door naar wereldtop

19 februari Lieke Klaver (22) is een rijzende ster in de atletiek. Een gesprek over data, natuurkunde-examens, torenhoge ambities en Femke Bol. ,,Door elkaar gaan we tot het uiterste van het uiterste.”