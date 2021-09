Bokslegende Manny Pacquiao (42) stopt en wil president van de Filipijnen worden

De Filipijnse boksheld Manny Pacquiao heeft op 42-jarige leeftijd het einde van zijn carrière in de ring aangekondigd. Hij wil zich gaan richten op een nieuwe uitdaging en dat is president worden van zijn land in 2022.

,,Ik heb zojuist voor de laatste keer de bel gehoord. Het boksen is voorbij”, meldde Pacquioa in een 14 minuten durende videoboodschap op zijn Facebookpagina. ,,Ik had nooit gedacht dat deze dag ooit zou komen, want boksen is altijd mijn passie geweest. De sport gaf mij de kans mijn leven te veranderen en me uit de armoede te vechten.”

Pacquiao behoort tot de beste en meest succesvolle boksers aller tijden. Hij is de enige die in acht verschillende gewichtsklassen wereldtitels vergaarde. Hij bokste in augustus zijn laatste partij; in een gevecht om de wereldtitel van de bond WBA bij de weltergewichten verloor hij in Las Vegas van de Cubaan Yordenis Ugás.

Sinds 2010 is Pacquiao ook politicus. Hij begon als lid van het congres en is sinds 2016 senator. Eerder deze maand kondigde hij al aan dat hij zich kandidaat stelde voor het presidentschap. De bokser, vermaard om zijn voetenwerk en harde stoten met zowel links als rechts, was aanvankelijk een bondgenoot van de huidige Filipijnse president Rodrigo Duterte, maar hun relatie bekoelde toen Pacquiao de regering van Duterte openlijk beschuldigde van corruptie en te vriendschappelijke banden met China.

