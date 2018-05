Bogaerts weer belangrijk voor Red Sox

Schippers vierde op eerste 100 meter van het seizoen

8:54 Dafne Schippers is bij de Diamond League in Eugene als vierde geëindigd op de 100 meter. De tweevoudig wereldkampioene op de dubbele afstand, de 200 meter, kwam over de finish in 11,01 seconden. De winst ging naar de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou, in 10,88 seconden.