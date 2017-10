Bloemendaal wint eerste duel EHL dankzij veldgoals

Bouwmeester zakt naar tweede plaats op EK zeilen in Barcelona

16:35 Zeilster Marit Bouwmeester is op de derde dag van het EK Laser Radial in Barcelona naar de tweede plaats gezakt. De 29-jarige Friezin won weliswaar de vijfde race in de gele groep, maar in de zesde race, in de gouden groep, zeilde ze naar een teleurstellende tiende plaats.