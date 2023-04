Bloemendaal pakt derde Europese titel op rij, hockeysters Den Bosch winnen editie voor vrouwen

De hockeyers van Bloemendaal hebben maandag in de finale van de Euro Hockey League het Duitse Rot-Weiss Köln verslagen. Het werd in Amstelveen onder de nodige regenval 1-0 voor de formatie van coach Rick Mathijssen, die het evenement daarmee voor de derde keer op rij won.

Vorig jaar ging de finale ook al tussen beide clubs. Bloemendaal won toen met 4-0. In het tweede kwart kwamen de Nederlandse hockeyers op voorsprong, nadat ze in het eerste deel al een overwicht hadden. Teun Beins scoorde na een reeks van opeenvolgende pogingen uit de zesde strafcorner van Bloemendaal, nadat Tim Swaen de bal fraai had afgelegd.

Bloemendaal won voor de zesde keer in totaal de Euro Hockey League. Rot-Weiss Köln won één keer het Europese bekertoernooi en dat was in 2017.

Hockeysters Den Bosch

De hockeysters van Den Bosch wonnen eerder op de dag de Euro Hockey League voor vrouwen. In het Wagener-stadion besliste Frédérique Matla het duel met het Spaanse Club Campo de Madrid, 1-0. De hockeysters van Den Bosch hebben de derde editie van de Euro Hockey League voor vrouwen gewonnen. In het Wagener-stadion besliste Frédérique Matla het duel met het Spaanse Club Campo de Madrid met een velddoelpunt aan het begin van het vierde kwart: 1-0.

Het was een herhaling van de finale van 2021 toen Den Bosch ook al te sterk was voor de Spaanse vrouwen. Vorig jaar moest de ploeg van coach Marieke Dijkstra het via shoot-outs nog afleggen tegen Amsterdam.



Matla had haar ploeg zondag al naar de finale geschoten door beide doelpunten te maken in het met 2-1 gewonnen duel met het Duitse Düsseldorfer HC. In de finale van 2021, door Den Bosch met 5-0 gewonnen, scoorde ze destijds drie keer.

Volledig scherm Frédérique Matla viert haar winnende goal met teamgenote Emma Reijnen. © Pro Shots / Bart Scheulderman

Matla erkende dat haar ploeg te veel kansen had laten liggen. ,,We creëerden genoeg, maar maakten het niet af. Zo is het publiek de grote winnaar want het bleef lang spannend”, vertelde ze bij de NOS. Het gemis aan scherpte weet ze enigszins aan het verloop van het toernooi. Den Bosch had vrijdag in de kwartfinales tegen SCHC shoot-outs nodig gehad om de volgende ronde te bereiken. ,,Dat was de spannendste partij en had eigenlijk de finale moeten zijn. Daardoor is de ontlading nu misschien net wat minder. We hadden er vertrouwen in dat we het wel af zouden maken, desnoods in het laatste kwart.”

Tot de rust weinig kansen

Tot de rust vielen er aan beide zijden niet veel kansen te noteren. Den Bosch kreeg in het eerste kwart drie strafcorners, maar ook met varianten leverden die niets op. Aan het begin van derde kwart was de beste kans tot dan toe voor Pleun van der Plas, die van dichtbij over schoot. Niet veel later stuitte Matla bij een strafcorner opnieuw op keepster María Ruiz Castillo. De 26-jarige aanvalster schoot niet veel later over het Spaanse doel.

Langzaam begonnen de toeschouwers te denken aan een nieuwe ontknoping via shoot-outs, maar meteen bij het begin van het laatste kwart trof Matla wel doel. De videoscheidsrechter ging nog kijken of de bal daarvoor niet over de achterlijn was geweest, maar zag geen reden de treffer af te keuren.

Daarmee kroonde Den Bosch zich voor de achttiende keer tot beste hockeyploeg van Europa - de laatste twee keer in de Euro Hockey League, een toernooivorm die bij de mannen al langer bestaat.