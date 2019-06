Bleekemolen is zege Le Mans alweer kwijt

De brandstoftank van de Ford GT van het team zou volgens een controle een volume hebben gehad van 96,1 liter in plaats van het toegestane maximum van 96 liter. Daarom is Keating Motorsports uit de uitslag geschrapt, meldde Motorsport.com.



Het team had eerder op de dag al een tijdstraf gekregen, omdat er korter dan de minimumtijd van 45 seconden was getankt. Door die tijdstraf was Bleekemolen de overwinning in de klasse al kwijtgeraakt. De zege ging nu naar Team Project 1 Porsche.