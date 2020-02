Blaszka verliest finale EK worstelen

video Boston Celtics wint topper na dubbele verlenging

16:31 Boston Celtics heeft vlak voor de jaarlijkse All Star-wedstrijd een spectaculaire zege geboekt in de NBA. De nummer 3 van het oosten versloeg met Los Angeles Clippers de nummer 3 van het westen met 141-133. Er was een dubbele verlenging nodig om tot een winnaar te komen in Boston.