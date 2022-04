Blamage LA Lakers en ‘Big 3’: kampioen van 2020 mist play-offs

Bo Bendsney­der negende in GP van Argentinië

Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft in de Grote Prijs van Argentinië 7 punten gepakt voor het WK in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer eindigde op het circuit van Termas de Río Hondo op de negende plaats. Bendsneyder, die twee weken geleden in Indonesië zijn eerste WK-punt van dit seizoen pakte, was ook vanaf de negende positie gestart.

3 april