Bizarre incidenten in Zuid-Korea: olympisch kampioen jaar geschorst

Dat deed Lim in het nationale trainingscentrum in Jincheon, ten overstaan van een aantal vrouwelijke collega’s. Een geintje dat op het oog wellicht onschuldig lijkt, maar daar denkt men in Zuid-Korea heel anders over. In eerste instantie werd zelfs de gehele nationale ploeg voor een maand geschorst. Maar dat bleek iets te rigoreus gehandeld van de Koreaanse bond.

Er werd gesproken met onder anderen de 23-jarige Lim en zijn ‘slachtoffer’, wiens naam niet bekend is gemaakt. Ook werd er geluisterd naar de vrouwelijke collega's die het incident bijwoonden, en werden er beelden bekeken. Uiteindelijk kwam de bond tot het oordeel dat Lim zich een jaar niet op het ijs mag vertonen. Hij is bij geen enkele schaatsgerelateerde activiteit van de nationale ploeg welkom.

Voor de goede orde, we hebben het hier over een van de grootste shorttrackers van deze tijd. Lim veroverde afgelopen seizoen met groot vertoon van macht de wereldtitel door de 1000 meter, 1500 meter én afsluitende superfinale te winnen. In 2018 werd hij in eigen land olympisch kampioen op de 1500 meter, vóór Sjinkie Knegt die daar zilver won.

Bizarre incidenten

Het voorval en de daaropvolgende schorsing is tekenend voor de huidige situatie in het Zuid-Koreaanse schaatsen. Het wemelt er dit jaar van de bizarre incidenten. Zo werd Seung-hoon Lee, shorttracker en langebaanschaatser, onlangs geschorst vanwege agressief gedrag tegen jongere ploeggenoten. De man die er in 2010 met het olympisch goud op de 10.000 meter vandoor ging na de dramatische wisselfout van Sven Kramer, zien we komend seizoen niet op het ijs. Maar dat is nog lang niet alles.