Bizarre eerste dag zwem-OKT: ‘amateurs’ pakken tickets voor Tokio

Cheptegei een van vijf kansheb­bers voor titel atleet van het jaar

23 november Joshua Cheptegei is een van de vijf kanshebbers voor de titel mannelijke atleet van het jaar. De Oegandees liep in oktober een wereldrecord op de 10.000 meter op de baan, terwijl hij in september in Monaco al het wereldrecord op de 5000 meter, ook op de baan, aanscherpte.