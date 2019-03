Bizarre beelden: politie betrapt skiër tijdens bloedtransfusie

Op de beelden, die gemaakt werden door de Noorse zender NRK, zien we hoe Hauke er zéér ongemakkelijk bijzit tijdens een inval. Aangezien de bloedtransfusie nog volop aan de gang is, kan hij geen kant meer uit. Ook Dominik Baldauf, een andere Oostenrijker, zou op heterdaad zijn betrapt. Hij is evenwel niet te zien in het fragment.



De twee Oostenrijkers en Alexey Poltoranin, een Kazak, legden een uitgebreide getuigenis af aan de autoriteiten. Zij werden vrijgelaten. Twee Estse atleten (Andreas Veerpalu en Karel Tammjarv) en twee vermoedelijke handlangers zitten nog steeds vast in Oostenrijk, omdat hun ondervraging nog niet is afgerond.



De politie deed in totaal negen aanhoudingen. Naast de vijf skiërs en twee handlangers in Seefeld, werden in Duitsland nog twee personen opgepakt onder wie een sportdokter. Gisteren deed de politie zestien invallen, die deel uitmaken van een grote operatie waarbij een Duitse ‘criminele organisatie’ het doelwit is. Volgens de politie is de sportdokter de spil van die organisatie.