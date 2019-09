Bizar WK in de woestijnhitte van Qatar: ‘Dit is niet zuiver gegaan’

Met een berg geld is de WK atletiek voor het eerst in de geschiedenis naar het Midden-Oosten gehaald. Alleen dankzij ruim duizend airco’s valt in Doha te sporten. ,,Dit is moeilijk uit te leggen.’’

Door Pim Bijl



Het is een vreemde gewaarwording, hier in Doha. De verzengende hitte, tegen de 40 graden, verandert bij het binnenstappen van het Khalifa Stadium plots in een best aangename temperatuur. Meer dan duizend airco’s blazen op volle toeren om de temperatuur zo’n 15 graden naar beneden te ­halen. Ze zorgen voor een licht briesje en zijn voor iedereen zichtbaar in drie grote cirkels: ter hoogte van de baan, op de eerste ring en hoog op de tweede ring.

Het was de enige manier om een atletiektoernooi in Qatar überhaupt mogelijk te maken. Net als het verplaatsen van het evenement van augustus naar eind september, begin oktober. En dan zijn er nog de grote wijzigingen in het programma. Vanwege de hitte zijn er geen gebruikelijke ochtend- en vroege middagsessies voor de kwalificaties, en starten de niet door airco’s beschermde marathonlopers en snelwandelaars pas om middernacht. Maar ook dan ligt de temperatuur nog altijd boven de 30 graden, met een hoge luchtvochtigheid bovendien, omstandigheden voor een slijtageslag.

Fractie van kaarten verkocht

Onverantwoord? Niet volgens Sebastian Coe, voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF, die zich deze week weer moest verdedigen. Hij benadrukte hoeveel extra maatregelen de organisatie heeft genomen. Bij de marathon voor de vrouwen komende nacht staan overal langs het parkoers water- en medische posten. De vraag is of er ook publiek staat. Want wie hier daags voor het toernooi rondwandelt, heeft niet het gevoel dat de Qatari en de vele expats al in atletiekstemming zijn. En veel Europese fans wagen zich niet aan de dure reis naar het woestijnland. Een fractie van de beschikbare kaarten zou zijn verkocht. Om het stadion met 40.000 stoeltjes niet al te leeg te laten ogen, worden gratis kaartjes uit­gedeeld aan kinderen en arbeidsmigranten en is de tweede ring grotendeels bedekt met doeken.

Volledig scherm Dafne Schippers. Inzet: haar posts in Instagram over het hotel in Doha. © AP Na het geslaagde trainingskamp in het Turkse Belek is de omschakeling groot voor Dafne Schippers. Op Instagram haalde ze vilein uit naar Ezdan Hotel, waar haar kamer en het eten volgens de sprintster ver onder de maat zijn. Wat Nederlands bekendste atlete ervan vindt dat de medailles deze week worden verdeeld in Qatar? ,,Het is nu eenmaal een feit’’, zegt Schippers. Politiek geladen uitspraken komen niet uit haar mond, maar de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter plaatst wel haar vraagtekens bij de timing. De tijd tot de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio (eind juli, begin augustus) is kort en daardoor ‘fysiek en mentaal zwaar’.

Ook zal het wennen zijn na de EK van 2018 in Berlijn en de WK van 2017 in Londen. Daar werd de sport in volgepakte stadions gevierd door trouwe fans. Schippers sprintte in de Diamond League al meermaals in Doha, zij het in een ander stadion in de hoofdstad van Qatar. ,,Laat ik het zo zeggen: dat is een bijzondere wedstrijd. De stilte voor de start was er niet. Er was geen typische atletieksfeer.’’

Qatar verwierf het voorbije decennium de organisatie van meerdere grote sportevenementen, zoals de WK zwemmen (kortebaan, 2014), de WK wielrennen (2016, in de lege straten van Doha) en de WK turnen (2018). In 2022 wordt het WK voetbal hier gehouden, in de winter en ook dan in stadions met airconditioning.

Clown

Volledig scherm © ANP Graphics Aan geld geen gebrek in het door gas en olie steenrijke Arabische emiraat. Aan kritiek op de toewijzingen ook niet. Dan gaat het vooral over steekpenningen. Voor de WK atletiek bood Qatar de IAAF zo’n 26 miljoen euro en leverde het een nieuwe sponsor aan. In een eerdere kandidatuur van Doha voor het evenement werd Nasser Al-Khelaifi, voorzitter van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain, verdacht van corruptie. De onderzoeksrechters in Parijs hebben vragen bij de miljoenen dollars die door een van zijn bedrijven zijn overgeschreven naar een bedrijf dat geleid werd door Papa Massata Diack, zoon van de voormalige IAAF-voorzitter Lamine Diack. Beiden worden beschuldigd van witwaspraktijken, corruptie en betrokkenheid bij het verdoezelen van positieve dopingtests in Rusland in ruil voor geld.

Volledig scherm © AP ,,Lamine Diack was een clown die daar niet hoorde te zitten’’, zegt Bart Bennema, coach van Schippers en acht andere Nederlandse WK-atleten. ,,Ik vind het erg dat in mijn sport zulke prak­tijken hebben plaatsgevonden. Er lijken nu competente mensen op de juiste plekken te zitten, die proberen de sport langzaam maar zeker de goede kant op te krijgen. Maar of het in alle lagen altijd zuiver gaat, betwijfel ik.’’



Op de korte, explosieve nummers verwacht Bennema niet al te veel problemen voor de atleten, mede door de airco. Voor de langeafstandslopers en meerkampers wordt het toernooi wél een beproeving. Want ondanks alle vraagtekens en kritiek verschuift vandaag de aandacht naar de sport, met veel kwalificaties en eerste rondes en de marathon voor de vrouwen als blikvanger, op de eerste van tien dagen topatletiek.

Niet zuiver

In een woestijnhete, opmerkelijke omgeving. Pal naast het Khalifa Stadium staat The Torch, het 300 meter hoge hotel. En de Villaggio Mall, het superchique overdekte winkelcentrum, is op loopafstand. Op deze donderdagmiddag luncht voormalig Barcelona-middenvelder Xavi er. Hij is tegenwoordig trainer van Al Sadd. Mannen, meestal met kort daarachter hun vrouw, lopen langs vitrines met dure sieraden. Kinderen vermaken zich in het pretpark. Er worden rondjes geschaatst op een ijsbaan en een gondelier wacht op een toerist die een tochtje over het water wil maken in het nagebouwde stukje Venetië.

Bennema: ,,Ik vind dat de atletiek zich zo moet ontwikkelen dat wij overal ter wereld onze sport bedrijven. Dat het niet een Europees, Amerikaans en soms Aziatisch onderonsje wordt. Maar dan moet er wel rekening worden gehouden met het klimaat. De timing van dit toernooi in Qatar is moeilijk uit te leggen en we weten inmiddels ook dat het niet zuiver is gegaan.’’

