Bingo voor Xander Bogaerts: Oranje-honkballer tekent voor 280 miljoen dollar bij Padres

De twee honkballers worden in Boston dus geen ploeggenoten van elkaar, want Bogaerts trekt na tien jaar de deur achter zich dicht bij de Red Sox, de club waarmee hij in 2018 de World Series won. De Arubaan, die net als Jansen uitkomt voor het Nederlands Koninkrijksteam, maakt zijn status van free agent te gelde.

Bogaerts en Jansen behoren met hun nieuwe contract tot de absolute grootverdieners in de Nederlandse sport. Alleen Max Verstappen, die bij Red Bull Racing jaarlijks 50 miljoen euro ontvangt, verdient meer dan de twee honkballers. Virgil van Dijk, de bestbetaalde Nederlandse voetballer, komt bij Liverpool naar verluidt niet verder dan 11,5 miljoen euro per jaar.

Met een jaarsalaris van bijna 24,5 miljoen dollar hoort Bogaerts ook bij de grootverdieners in het Amerikaans honkbal. Al is er baas boven boven baas. In Major League Baseball (MLB) wordt deze winter weer flink met geld gesmeten om de beste free agents vast te leggen.

Trea Turner (LA Dodgers) gaat de komende elf jaar bij Philadelphia Phillies 300 miljoen dollar (288 miljoen euro) verdienen. De 40-jarige pitcher Justin Verlander - dit jaar winnaar van de World Series met Houston Astros - doet het met 86 miljoen dollar (82,5 miljoen euro) voor twee jaar New York Mets qua jaarsalaris nog beter. Maar het grootste honkbalcontract zal worden getekend door Aaron Judge. De homerunkoning van de Yankees verlengt zijn contract in New York met negen jaar. Dat levert hem 360 miljoen dollar (345,5 miljoen euro) op.