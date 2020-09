Bijzondere Le Mans 2020: racen in het donker, zonder publiek

Vier maanden later dan gepland gaat ook de 24 Uur van Le Mans dan toch door. Zonder publiek, met minder daglicht en een flinke Nederlandse inbreng. Wat u moet weten over de 88ste editie, die zaterdag om 14.30 uur van start gaat.

Door Arjan Schouten



Lege tribunes

Het zal even wennen zijn, Le Mans zonder publiek. Een kwart miljoen bezoekers trekt het autosportfestijn op het Circuit de la Sarthe doorgaans, dus wordt de overstap naar kale tribunes gigantisch. Allemaal vanwege corona. Geen gejuich, geen vlaggen, geen barbecues, geen supporters op het asfalt onder het podium. Aanvankelijk waren er plannen voor wat fandorpen van maximaal 5000 man, maar ook daar ging een streep door toen de Franse corona-cijfers weer fors opliepen in de zomer.

Donker

Normaal is Le Mans altijd een vaste afspraak in juni, als de dagen lang en zonnig zijn en de nachten het kortst. Alleen in 1956 werd het event vanwege werkzaamheden een maandje uitgesteld en vanwege sociale onrust in Frankrijk ging Le Mans in 1968 al eens naar september. Zo lang geleden dat niemand nog herinnert hoe dat was, Le Mans in de herfst. ,,Het wordt een stuk meer in het donker rijden, omdat de nachten langer duren. Het is geen juni meer’’, verwacht Sébastien Buemi, coureur van topfavoriet Toyota.

Volledig scherm Racing Team Nederland © Clement Marin

Racing Team Nederland van P3

Quote Het wordt een lang, zwaar en uitdagend avontuur. Veel in het donker en lage temperatu­ren in de nacht. Benieuwd hoe dat is Giedo van der Garde Het enige Nederlandse team in de 24 uur van Le Mans wordt gevormd door Nyck de Vries, Giedo van der Garde en Frits van Eerd. De gele bolide van Racing Team Nederland start in de LMP2-klasse van een uitstekende positie, nadat regerend Formule 2-kampioen De Vries in de kwalificatie de derde tijd aantekende. Met vijf auto’s van de LMP1-klasse nog voor de neus, starten de Nederlanders in het complete veld als achtste. ,,P3 is onze beste kwalificatie ooit hier en van daaruit kunnen natuurlijk mooie dingen gebeuren’’, voorspelt Van der Garde, die de race start namens de formatie. ,,Het wordt een lang, zwaar en uitdagend avontuur. Veel in het donker en lage temperaturen in de nacht. Benieuwd hoe dat is.’’

Alonso ontbreekt

Hij was de laatste jaren dé blikvanger in Frankrijk en won namens Toyota de laatste twee edities van Le Mans. Maar met zijn rentree in de Formule 1 in het vooruitzicht laat Fernando Alonso dit jaar de beroemde 24 Uur schieten. Een bijzondere afspraak, want het wederom favoriete Toyota is er voor het laatst in actie te zien in de LMP1-klasse. Volgend jaar komen de goedkopere en minder complexe hypercars in de plaats voor de LMP1-wagens, waar Toyota extreem domineert. Beide Toyota’s, startend van pole en plaats 3, zijn ook nu weer favoriet. Het Zwitserse Rebellion is vanaf P2 de grote uitdager, met Bruno Senna (het neefje van) als een van de coureurs.

Visser met Calderón en Flörsch

Nederlanders starten er genoeg in alle klassen op Le Mans, maar bijzonder is zeker het debuut van Beitske Visser. De 25-jarige Friezin, vice-kampioen in het eerste jaar van de W Series, vormt samen met Tatiana Calderón en Sophia Flörsch een volledig vrouwelijk trio. Namens Richard Mille Racing starten de drie in de LMP2-klasse van P17.

Volledig scherm Beitske Visser. © BSR Agency

Volledig scherm De 24 uur van Le Mans. © BSR Agency